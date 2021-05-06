Так, последние месяцы поклонники со всего мира гадали – что же случилось с актрисой Деми Мур, когда 58-летняя звезда поразила зрителей во время выхода на подиум в показе от кутюр Fendi SS21.

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Поклонники актрисы говорили, что актриса выглядит неузнаваемой благодаря подчеркнутым скулам и очень пухлым губам.



Деми Мур / Коллаж 24 канала

Впалые щеки врачи называют "улыбкой Джокера"

Пластический хирург Александр Бебих рассказал, что у Деми Мур и актрисы Ким Новак мы наблюдаем классический эффект "улыбки Джокера" или "Джокер лайн".

Известные врачи, специализирующиеся на пластике и подтяжке лица – Джеймс Стузин, Тимати Мартин и другие медики заявили о том, что мы наблюдаем нежелательный послеоперационный эффект, который называется "Джокер лайн",

– сказал Бебих.

Поэтому, учитывая доклады медиков, с уверенностью можно сказать, что Деми Мур сделала подтяжку лица. Однако нежелательного эффекта с впалыми щеками можно было избежать.

Так, актрисы Деми Мур и Ким Новак принадлежат к "группе риска", как и все другие люди с широкими плоскими скулами.



Ким Новак / Коллаж 24 канала

"У этих пациентов есть намек на линию скул в естественном состоянии, а когда кожа подтягивается, эти линии становятся очень глубокими и заметными. Этого можно избежать, если не прикасаться к этой области во время операции или изменить угол натяжения тканей во время операции", – отметил пластический хирург.

Почему возникает эффект впалых щек

Причиной впалых щек, как у Деми Мур, являются особенности щеки, строения черепа, костной и мышечной ткани, а также специфика проведения пластической операции.

"Улыбка Джокера" появляется после операции по подтяжке лица. Есть определенные особенности лица, внимательно изучив которые хирург может предположить, что после операции появится эффект впалых щек.

К примеру, у Мадонны и Памелы Андерсон эффект "улыбки Джокера" практически не заметен.

Таким пациентами нужно проводить подтяжку лица по другой методике. Если подробнее – то выбрать другой вектор натяжения тканей при проведении операции. Физиологическая причина появления эффекта "улыбки Джокера" – натяжение мягких тканей по скуле и просадка в зоне щек. В среде хирургов такой эффект относят к осложнениям пластической операции и в моей практике такого не было,

– признался Александр Бебих.



Мадонна / Коллаж 24 канала



Памела Андерсон / Коллаж 24 канала

Как исправить "улыбку Джокера"?

По словам Бебиха, у знаменитостей есть один выход – маскировка у косметологов и вторичная операция у пластического хирурга.

Такой неудачный эффект пластической операции фейс-лифтинга могут маскировать косметологи с помощью процедуры липофилинга (косметологическая методика коррекции возрастных изменений лица и контуров тела, которая заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую) или инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты, – это не выход, а скорее – камуфляж. Сделать повторную операцию и исправить эффект "улыбки Джокера" на лице очень сложно даже хорошо подготовленному хирургу, и тем не менее это возможно с изменением вектора натяжения мягких тканей", – пояснил Александр Бебих.

Первичная операция фейс-лифтинга в наших клиниках обойдется в 5000 евро, а вторичная – зависит от сложности. В США – от 25 000 евро.