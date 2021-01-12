Последние испытания вакцины против коронавируса от Sinovac в Бразилии показывают, что эффективность препарата составляет менее 60%. Согласно договору, Украина не будет закупать препарат, если у него будет менее 70% эффективности.

Эффективность вакцины против коронавируса от компании Sinovac составляет менее 60%, но более 50%. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает бразильское издание UOL.

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Отмечается, что эффективность препарата достигла минимума, определенного Национальным агентством по надзору за здоровьем Бразилии.

2 человека, которые имеют доступ к исследованию Института Бутантан (который проводил клинические испытания в стране) отметили, что вакцина эффективна в достижении коллективного иммунитета и соответствует стандартам ВОЗ.

Что известно о результатах испытаний: данные UOL

У людей, которые получили прививки, производились антитела против SARS-CoV-2.

Добровольцы, которые таки заразились коронавирусом после вакцинации, имели лишь умеренные симптомы болезни, подобные простуде.

Ни один вакцинированный доброволец не заболел тяжелой формой коронавируса, которая приводит к смерти. То есть для тяжелых симптомов болезни уровень эффективности препарата составил 100%. Это может уменьшить нагрузку на больницы.

Институт Бутантан, который проводил испытания вакцины от Sinovac в Бразилии, должен опубликовать результаты испытаний во вторник 12 января.

Отметим, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что если уровень эффективности этого препарата составит менее 70% эффективности, то Украина откажется от его закупки.

Зато единственный поставщик вакцины от Sinovac в Украине – фармкомпания "Лекхим" – уже договорилась о поставках 5 миллионов доз.