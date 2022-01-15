Эффективность далеко не 100%, – иммунолог оценил инновационное лекарство против COVID-19

Уже ряд препаратов получил одобрение для лечения при заражении коронавирусом. Однако они могут быть эффективны только в первые дни заболевания.

Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в прямом эфире 24 каналу. По его словам, такое лекарство способно замедлять течение инфицирования коронавирусом.

Больше здесь Украина закупит инновационные лекарства против коронавируса: что о них известно

Лекарство как последний предел защиты

Донской отметил, что лекарство блокирует репликацию вируса, поэтому процесс инфицирования замедляется. Организм человека выигрывает время, а за это время иммунная система распознает вирус и дает эффективную защиту.

Но эффективность все равно далеко не 100%. Чем раньше он (препарат – 24 канал) будет использован, тем лучше. Однако это уже последний предел защиты, лучше этого не допускать. Лучше – масочный режим, минимум контактов и прививки. Борис Донской Врач-иммунолог

"Надеяться, что есть лекарство и оно вас вылечит – не стоит. Повезет, если бессимптомно у вас обнаружат на первых днях ПЦР-тестом Омикрон, но, как правило, вы почувствуете симптомы позже. Окно возможностей для препарата будет сужено", – подчеркнул врач.

Что с ценой

Также Донской объяснил, что цена на лекарства против COVID-19 будет зависеть от рынка. Пока мы не можем знать их точную стоимость.

На самом деле, любой химический препарат может быть дешевым, если права собственности будут открыты, и может быть очень дорогим, если производитель возвращает деньги за разработку,

– добавил он.

Больше о новом штамме Омикрон и лекарства против COVID-19 – смотрите в видео 24 канала:

Лекарство против коронавируса: что об этом известно