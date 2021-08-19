Исследование еще не прошло экспертную оценку. Оно базируется на результатах опроса британского Управления национальной статистики, проводившего ПЦР-тестирование с декабря 2020 года до августа 2021 года.

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Говорят, что Pfizer имел "большую начальную эффективность", но затем защита снизилась быстрее от высокой вирусной нагрузки и симптоматической инфекции. Говорится о периоде в течение нескольких месяцев после полной вакцинации.

Две дозы вакцины Pfizer имеют высшую начальную эффективность против новых штаммов коронавируса, но она снижается быстрее по сравнению с двумя дозами AstraZeneca,

– заявили исследователи из Оксфордского университета.

Ученые отметили, что через 4 – 5 месяцев после полной вакцинации любой из вакцин защита является относительно одинаковой. А снижение Pfizer является едва заметным.

"Даже при таком незначительном снижении защиты от всех инфекций и инфекций с высокой вирусной нагрузкой важно отметить, что общая эффективность все еще очень высокая, поскольку мы начинали с такого высокого уровня защиты", – сообщили ученые.

Оксфордское исследование также выявило, что защита была выше среди тех, кто уже болел коронавирусом.

Сравнение вакцин от коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вирусная нагрузка

Кроме того, ученые установили, что те, кто заболел коронавирусом уже после полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не прививался. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм Дельта опаснее, чем уже привычный Альфа-штамм.

Справка. Вирусная нагрузка – величина строгости вирусной инфекции. Ее могут вычислять с помощью оценки количества вируса в жидкости организма.

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