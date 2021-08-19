Эффективность двух доз Pfizer уменьшается быстрее, чем AstraZeneca: исследование
Источник:The Guardian
Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета.
Исследование еще не прошло экспертную оценку. Оно базируется на результатах опроса британского Управления национальной статистики, проводившего ПЦР-тестирование с декабря 2020 года до августа 2021 года.
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Говорят, что Pfizer имел "большую начальную эффективность", но затем защита снизилась быстрее от высокой вирусной нагрузки и симптоматической инфекции. Говорится о периоде в течение нескольких месяцев после полной вакцинации.
Две дозы вакцины Pfizer имеют высшую начальную эффективность против новых штаммов коронавируса, но она снижается быстрее по сравнению с двумя дозами AstraZeneca,
– заявили исследователи из Оксфордского университета.
Ученые отметили, что через 4 – 5 месяцев после полной вакцинации любой из вакцин защита является относительно одинаковой. А снижение Pfizer является едва заметным.
"Даже при таком незначительном снижении защиты от всех инфекций и инфекций с высокой вирусной нагрузкой важно отметить, что общая эффективность все еще очень высокая, поскольку мы начинали с такого высокого уровня защиты", – сообщили ученые.
Оксфордское исследование также выявило, что защита была выше среди тех, кто уже болел коронавирусом.
Вирусная нагрузка
Кроме того, ученые установили, что те, кто заболел коронавирусом уже после полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не прививался. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм Дельта опаснее, чем уже привычный Альфа-штамм.Справка. Вирусная нагрузка – величина строгости вирусной инфекции. Ее могут вычислять с помощью оценки количества вируса в жидкости организма.
Больше об исследовании
- В исследовании рассмотрели 2 группы – более 300 тысяч человек старше 18 лет.
- Сначала в течение периода, где царил вариант Альфа.
- Затем с мая 2021 года, когда господствующим был вариант Дельта.
- Ученые подтвердили, что вакцины менее эффективны против Дельта.