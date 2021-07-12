Эффективность к штамму Дельта ниже, – иммунолог Донской о вакцинации в Украине

В Украине все вакцины действенны против коронавируса, хотя менее эффективны против новых штаммов. Препараты от разных производителей можно комбинировать.

Об этом в эфире 24 канала сообщил врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, все имеющиеся в Украине вакцины облегчают течение коронавирусной болезни. Однако их эффективность к штамму Дельта несколько ниже, поскольку их разрабатывали против первичного штамма.

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Варианты вируса

Врач отметил, что штамм коронавируса и дальше будет меняться. Насколько быстро появится новый вариант COVID-19, сказать сложно. Иммунолог советует украинцам уже сейчас готовиться к изменениям и разрабатывать новый дизайн прививки.

Штамм меняется и хочет убежать от иммунности. Пока прививка эффективна и снижает клинические состояния тяжелого течения и смертность,

– подчеркнул Донской.

Комбинации вакцин

В Украине практикуют комбинацию различных вакцин. Например, разрешено делать прививку вакциной Pfizer после использования AstraZeneсa. Комбинации рекомендуют прежде всего тем, кто имел побочные эффекты после первой вакцинации.

Врач-иммунолог Борис Донской рассказал о вакцинации против коронавируса: смотрите видео

"Комбинировать вакцины можно. Разные комбинации имеют разную эффективность, но это нужно исследовать. Пока у нас мало информации о том, какие комбинации лучше, а какие хуже", – объяснил Донской.

Иммунолог добавил, что сейчас производители проводят исследования, как влияют вакцины на подростков. Известно, что такие тесты проводит Pfizer. В отношении детей такую информацию производители пока не озвучивают.



Штамм коронавирус Дельта – что стоит знать / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала