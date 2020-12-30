Китайская компания Sinopharm озвучила эффективность своей вакцины против COVID-19. Согласно их подсчетам, она составляет 79,34%.

В компании Sinopharm заявили, что эффективность их вакцины против коронавируса составляет 79,34%. Такие выводы разработчики сделали на основе временноого анализа, сообщает издание South China Morning Post.

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В сообщении говорится, что участники, которым ввели две дозы вакцины, выработали высокий уровень антител против коронавируса на уровне 99,52%.

Компания заявила, что препарат оказался безопасным. Но вместе с тем они предоставили немного деталей.

В частности, неизвестный объем выборки участников и результаты любого другого анализа, на котором ученые сделали выводы об эффективности и безопасности вакцины.

Вакцина от компании Sinopharm: что известно