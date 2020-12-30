Эффективность китайской вакцины против COVID-19 от Sinopharm составляет почти 80%
Китайская компания Sinopharm озвучила эффективность своей вакцины против COVID-19. Согласно их подсчетам, она составляет 79,34%.
В компании Sinopharm заявили, что эффективность их вакцины против коронавируса составляет 79,34%. Такие выводы разработчики сделали на основе временноого анализа, сообщает издание South China Morning Post.
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В сообщении говорится, что участники, которым ввели две дозы вакцины, выработали высокий уровень антител против коронавируса на уровне 99,52%.
Компания заявила, что препарат оказался безопасным. Но вместе с тем они предоставили немного деталей.
В частности, неизвестный объем выборки участников и результаты любого другого анализа, на котором ученые сделали выводы об эффективности и безопасности вакцины.
Вакцина от компании Sinopharm: что известно
- Это двухкомпонентная вакцина, то есть она состоит из 2 доз и ее необходимо вводить дважды с определенным интервалом.
- Препарат проходит клинические испытания в нескольких странах мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.
- 9 декабря органы здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во время промежуточного анализа клинических испытаний на поздних стадиях вакцина оказалась эффективной на 86%.
- Вакцина уже утверждена в ОАЭ и Бахрейне.
- Также ее еще с июля используют в Китае в условиях программы разрешения на экстренное использование.
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