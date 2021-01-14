Единственная вакцина от COVID-19, о закупках которой сообщали в Минздраве Украины, может оказаться недостаточно эффективной: последние исследования препарата от китайской компании Sinovac Biotech показали, что эта цифра немного превышает 50%. Тогда как соглашение предусматривает не менее 70% эффективность.

Что это значит и как будет действовать министерство в случае недостаточной эффективности китайской вакцины – в материале сайта 24 канала.

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Что известно о вакцине Sinovac?

30 декабря Украина подписала договор о поставках 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech. Первую партию (700 тыс. доз) обещали доставить в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или регуляторами одной из определенного списка стран – ориентировочно конец февраля-март.

Посредником при закупке вакцины Минздрав выбрал компанию "Лекхим". Глава Минздрава Максим Степанов же такой выбор пояснил требованием китайской компании-производителя. В 2022 году "Лекхим" планирует запустить производство вакцины Sinovac Biotech на своих мощностях.



Украина получит препарат только в случае его 70% эффективности / Фото Getty Images

Эта вакцина хранится в стандартном холодильнике при температуре от -4 до +2 градусов, что делает значительно проще транспортировку и хранение.

13 января кампанию по вакцинации Sinovac начала Индонезия. Прививки получил и президент страны Джоко Видодо. Таким образом государство первым в мире выдало разрешение на экстренное применение этой вакцины за пределами Китая.

Данные об эффективности препарата

Ранее, в третьей фазе исследований в Бразилии, вакцина от Sinovac показала 78% эффективности. А по промежуточным данным клинических испытаний в Индонезии, где уже начали делать прививки, эффективность препарата была на уровне 65,3%. Также вакцину испытывали в Турции, где эта цифра достигала более 90%, но в исследовании участвовало чуть более 3 тысяч добровольцев – этого недостаточно для получения достоверного результата.

Однако 12 января в бразильском Институте Бутантан, который проводил клинические исследования вакцины, обнаружили, что эффективность препарата составляет 50,38%. Стоит уточнить, что для утверждения большинством медицинских регуляторов эффективность вакцины должна быть выше 50%.

В последних испытаниях принимали участие 13 тысяч добровольцев. По словам ученых, новая цифра включает именно легкие и бессимптомные случаи COVID-19, а эффективность вакцины для предотвращения тяжелой формы коронавируса составляет 100%.

Имеет ли украинское правительство "План Б"?

По условиям договора о поставках вакцины от Sinovac, ее закупка состоится, если эффективность составит не менее 70%. Поэтому, как пояснил Максим Степанов, если данные вышеупомянутых исследований подтвердятся, то компания-производитель компенсирует Украине все потраченные средства.

"Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи", – заверил министр, однако не уточнил, у кого же в таком случае Украина будет покупать вакцину против COVID-19.

Как отметили сайту 24 канала в Минздраве, переговоры с другими производителями сейчас ведутся, однако с какими именно – объявят позже. Сегодня же, объяснили, разглашение более детальной информации будет нарушением условий контракта: "Уже когда идет закупка вакцины, тогда озвучиваются какие-то детали, а когда только переговорные процессы – ничего не разглашается".

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Ранее была информация о том, что Украина ведет переговоры о закупке препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Однако пока в Минздраве это не комментируют.

Как будет происходить вакцинация от COVID-19 в Украине?

В госбюджет 2021 года на вакцинацию населения правительство заложило 2,6 млрд гривен (необходимо более 15 млрд гривен – в 6 раз больше). Еще 100 млн долларов на закупку вакцин, как заявляли в Минздраве, выделяет Всемирный банк. В министерстве также не исключали возможность дополнительно выделить до 2,3 млрд гривен, однако для этого придется сэкономить, в том числе и на лекарствах.

Украина планирует получить 8 млн доз вакцин в рамках программы Covax, которая обеспечивает препаратами страны с низким и средним уровнем дохода. Эти дозы должны поступить как минимум до марта, однако их хватит лишь для 4 млн человек.

В декабре утвердили план вакцинации украинцев от COVID-19, которая, предварительно, должна начаться в конце февраля-марте. Первоначально будут вакцинировать медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

Всего в течение 2021-2022 годов прививки планируют сделать не менее 50% населения Украины (20 млн человек).



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала