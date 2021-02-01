Эффективность китайской вакцины против коронавируса Sinovac Biotech – чуть больше, чем 50%. В то же время сейчас ситуация с препаратами против COVID-19 в мире напряженная.

Источник: 24 канал

Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград отметила, что в зависимости от народа и генетики – на разных территориях мира результаты по вакцинации могут отличаться.

К теме Sinovaс не сообщает Украине об эффективности закупленной у нее вакцины

"Это (более, чем 50% – 24 канал) достаточно неплохая эффективность для вакцины, и говорится не о том, в каком государстве ее производят. Я бы больше обращала внимание на типе вакцины, которую предлагают и дают возможность купить", – сказала эксперт.

Наталья Виноград рассказала, что очень высоко оценивает возможности использования инактивированных вакцин, а именно таким является соответствующий китайский препарат.

Она будет давать защиту от всех антигенов, которые есть в этом вирусе, что очень важно для создания иммунитета,

– сказала эксперт ВОЗ.

По ее словам, инактивированные вакцины используют уже давно и препараты проверены.

Инновационные вакцины

Эпидемиолог отметила, что Pfizer и Moderna являются инновационными вакцинами. Согласно определениям, вакцина – иммунобиологический препарат, который содержит антигены, А у Moderna – матричная РНК, добавила эксперт ВОЗ.

Это еще более высокий этап и новый инструмент. Это не вакцина в нашем классическом понимании,

– сказала Наталья Виноград.

Также она рассказала, что, то, как работают соответствующие препараты – покажет время. Однако работу инактивированной вакцины можно прогнозировать.

Эксперт ВОЗ отметила, что количества вакцины, которую завезут в Украину, как раз хватит, ведь в государстве уже переболело много людей, у которых есть природный иммунитет.

Обратите внимание! В феврале 2021 года Украина и получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Первыми вакцину получат медицинские работники.