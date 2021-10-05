Детали исследования
Исследование проводили ученые из компании Pfizer и Kaiser Permanente. Примечательно, что данные предварительно уже обнародовали в августе, но без экспертной оценки.
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Ученые с Pfizer и Kaiser Permanente изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 миллиона людей, которые были пациентами в период с декабря 2020 года (когда вакцина впервые стала доступной) по август 2021 года.
Потенциальным ограничением работы было отсутствие данных о соблюдении масочного режима и частоте вероятного контакта с вирусом.
Эффективность вакцины против штаммов
Впрочем, эффективность вакцины против варианта Дельта в течение первого месяца после второй прививки составляет 93%, но уже через 4 месяца снижается до 53%.
Против других штаммов эффективность снизилась до 67% с 97%.
В Pfizer настояли на бустерной вакцинации
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее позволило прививать третьей дозой вакцины Pfizer/BioNTech пожилых людей и людей в группе высокого риска инфицирования.
Кроме того, вчера, 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало дополнительную бустерную дозу вакцины против COVID-19 от BioNTech/Pfizer и Moderna людям со значительно ослабленной иммунной системой.
Так, в Израиле ввели новые правила получения сертификата вакцинации. Теперь, если человек получил вторую прививку против коронавируса больше, чем 6 месяцев назад, ему понадобится ревакцинация.
Впрочем, в Украине пока не будут проводить прививок бустерными дозами. Эксперты рассматривали этот вопрос на прошлой неделе и решили, что для этого еще не время.
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