Детали исследования

Исследование проводили ученые из компании Pfizer и Kaiser Permanente. Примечательно, что данные предварительно уже обнародовали в августе, но без экспертной оценки.

К теме EMA может одобрить еще две вакцины от COVID-19

Ученые с Pfizer и Kaiser Permanente изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 миллиона людей, которые были пациентами в период с декабря 2020 года (когда вакцина впервые стала доступной) по август 2021 года.

Потенциальным ограничением работы было отсутствие данных о соблюдении масочного режима и частоте вероятного контакта с вирусом.

Результат эффективности Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти все еще высока – 90% в течение по крайней мере 6 месяцев, даже против более опасного штамма Дельта.

Эффективность вакцины против штаммов

Впрочем, эффективность вакцины против варианта Дельта в течение первого месяца после второй прививки составляет 93%, но уже через 4 месяца снижается до 53%.

Против других штаммов эффективность снизилась до 67% с 97%.

В Pfizer настояли на бустерной вакцинации

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее позволило прививать третьей дозой вакцины Pfizer/BioNTech пожилых людей и людей в группе высокого риска инфицирования.

Кроме того, вчера, 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало дополнительную бустерную дозу вакцины против COVID-19 от BioNTech/Pfizer и Moderna людям со значительно ослабленной иммунной системой.

Так, в Израиле ввели новые правила получения сертификата вакцинации. Теперь, если человек получил вторую прививку против коронавируса больше, чем 6 месяцев назад, ему понадобится ревакцинация.

Впрочем, в Украине пока не будут проводить прививок бустерными дозами. Эксперты рассматривали этот вопрос на прошлой неделе и решили, что для этого еще не время.

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