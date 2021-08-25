Эффективность Pfizer и Moderna упала до 66% из-за Дельты: исследователи из США

Новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%.

Причиной того, что эффективность вакцин снизилась, стало стремительное распространение варианта Дельта. В частности, представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отметили, что штамм Дельта является доминирующим сейчас.

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Детали исследования

Тысячи людей в шести штатах проходили тестирование еженедельно, а также при появлении симптомов COVID-19. Такой мониторинг позволил исследователям оценить эффективность вакцин против симптоматического и бессимптомного течения заболевания.

Ученые учли частоту заражений среди вакцинированных и невакцинированных людей, а также количество времени, в течение которого отслеживали состояние их здоровья.

Эффективность упала с 91% до 66%

Сперва эффективность вакцин оценивали в 91% в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года до 10 апреля 2021 года.

Впрочем, в течение нескольких недель накануне 14 августа, когда вариант Дельта стал доминирующим, эффективность упала до 66%.

Ученые заявили, что в настоящее время есть ряд предостережений, которые следует учесть, в частности то, что защита от вакцин в любом случае может ослабевать со временем, а оценка в 66% была основана на относительно коротком периоде исследования с небольшим количеством инфекций.

Выводы исследователей

Такие промежуточные результаты предполагают, что происходит умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции. Впрочем, стойкое снижение риска инфицирования на две трети все еще подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19.

Мнения ученых относительно эффективности вакцин

Другие исследования также подтвердили, что эффективность вакцины против Дельты снизилась, однако точный уровень падения эффективности разнится в различных публикациях.

Согласно недавней статье в Journal of Virological Methods, количество вируса, обнаруженного в первых тестах пациентов с вариантом Дельта, было в 1 000 раз выше, чем у пациентов с первой волной вируса в 2020 году, что значительно увеличило его заразность.

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