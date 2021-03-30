Вакцины Moderna и Pfizer против COVID-19 доказали высокую эффективность в реальных условиях. Две дозы каждой из этих вакцин эффективны на 90% через 2 недели после второй инъекции. Одна доза эффективна на 80% через 2 недели после прививки.

В США опубликовали данные клинического исследования, проведенного с участием почти 4 тысяч человек в США. Результаты подтвердили предварительные результаты исследований.

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Эффективны ли вакцины против мутировавших версий

Результаты исследования не подтвердили опасения некоторых исследователей, касательно более низкой эффективности вакцины против штаммов SARS-CoV-2.

Мутировавшие версии коронавируса циркулировали во время исследования – с 14 декабря 2020 года по 13 марта 2021 года – но вакцины по-прежнему обеспечивали указанную защиту.

Среди тех, кто был полностью вакцинирован, обнаружили 0,04 заражения на 1 000 человек, что означает, что на 1 000 человек было 0,04 инфицирования в день.

Среди тех, кто получил одну дозу вакцины, было 0,19 случаев инфицирования на 1 000 человек. То есть на 1 000 человек было 0,19 заражений в день.

У невакцинированных людей было 1,38 случаев инфицирования на 1 000 человек.

В CDC подтвердили, что иммунитет к COVID-19 формируется через 2 недели после первой дозы вакцины. Но наибольшую защиту имеют те, кто получил две инъекции.

Как действуют вакцины Moderna и Pfizer Препараты вводят в виде двух инъекций с промежутком в несколько недель. Это так называемые "генетические" вакцины – они содержат генетические инструкции, которые формируют защитное действие иммунитета к COVID-19.

Напомним, что Украина должна получить вакцины Pfizer от механизма COVAX до 15 апреля. О поставках Moderna пока в Минздраве не сообщали.