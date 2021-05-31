На эффективность вакцин может влиять кишечная микрофлора

Специалисты из США и Австралии считают, что на иммунный ответ от вакцинации влияет кишечная микрофлора. Если это действительно так, то уровень иммунного ответа на вакцину можно регулировать.

Иммунные ответы на вакцинацию у людей сильно отличаются. Но причины этого явления пока изучены плохо.

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Несмотря на то, что на иммуногенность вакцины могут влиять много различных факторов, ученые из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований и Стэнфордского университета (США) считают, что состав кишечной микрофлоры является одним из важнейших.

Прежде чем выдвинуть такую гипотезу, команда исследователей провела эксперимент на мышах.

Как проводилось исследование:

Сначала мышей поделили на 2 группы.

В одну группу грызунов подсадили оптимально сбалансированный кишечный микробиом, а вторую лишили нормальной микрофлоры.

После этого животных вакцинировали.

В итоге ученые обнаружили, что грызуны с нормальной кишечной микрофлорой лучше реагировали на вакцины, чем животные с плохой микробиотой.