В частности, вакцины от Moderna, Johnson&Johnson (Janssen) и Pfizer-BioNTech очень эффективно предотвращают попадание в больницу, если вакцинированные люди все же инфицируются. Все это – даже в условиях появления мутаций.

Внимание Время позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

Исследования проводились в штате Коннектикут, что в США. Так, выяснили, что 82% госпитализированных были вакцинированы. Вместе с тем, авторы отметили, что случаев тяжелого течения болезни было немного среди полностью привитых. Но таких пациентов больше среди тех, кто привился Pfizer, чем среди получивших укол от Moderna или Janssen.

Справка. Всего в этом штате до 17 мая прививали этими препаратами 1,36 миллиона для Pfizer, 1 миллион для Moderna и 267 тысяч для Janssen.

Что показали наблюдения ученых

Среди тех, кто получил хотя бы 1 дозу и попал в больницу с COVID-19:

103 получили только одну дозу Pfizer или Moderna;

15 прошли полный курс вакцинации (две дозы Pfizer или Moderna, или одна Janssen), но имели симптомы или положительный ПЦР-тест в пределах 2 недель после последней дозы;

54 были полностью привиты и имели симптомы или положительный ПЦР-тест после 2 недель после последней дозы.

Что известно об исследованиях? Так, медики собрали и проверили данные из больниц при Йельском университете Нью-Хейвена. В целом – касательно 969 пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Пациентов считали полностью привитыми, если последнюю дозу вакцины ввели не позднее чем за 2 недели до появления симптомов или положительного ПЦР-теста. Всего 172 (18%) из этих пациентов получили хотя бы одну дозу на момент поступления в больницу. Данные за период с 23 марта до 1 июля 2021 года.

Среди полностью привитых (54 случая):

25 пациентов (46%) не имели никаких симптомов;

4 (7%) были с легкими симптомами;

11 (20%) – с умеренными;

14 (26%) – с тяжелыми или критическими – все они в возрасте от 76 до 85 лет.

Среди этих 14 тяжелых или критических случаев, 13 имели прививки от Pfizer:

4 пациента попали в реанимацию;

1 пациент нуждался в аппарате ИВЛ;

3 пациентов умерли.

Они также имели сопутствующие заболевания, в частности избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, рак, диабет II типа, а также использование иммунодепрессантов.

Внимание Какие побочные эффекты вызывают вакцины Pfizer и Moderna: результаты крупнейшего исследования

Последнее исследование также показало, что прививка вакциной Moderna сформировала больше антител против коронавируса, чем вакцина от Pfizer/BioNTech. Также в другом исследовании подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna против штамма Дельта.