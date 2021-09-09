Эффективность вакцин при госпитализации с COVID-19: сравнение Moderna, Johnson&Johnson и Pfizer
Источник:The Lancet
Ученые сравнили, насколько эффективны некоторые из вакцин во время госпитализации с коронавирусом. Они опубликовали неожиданные данные.
В частности, вакцины от Moderna, Johnson&Johnson (Janssen) и Pfizer-BioNTech очень эффективно предотвращают попадание в больницу, если вакцинированные люди все же инфицируются. Все это – даже в условиях появления мутаций.
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Исследования проводились в штате Коннектикут, что в США. Так, выяснили, что 82% госпитализированных были вакцинированы. Вместе с тем, авторы отметили, что случаев тяжелого течения болезни было немного среди полностью привитых. Но таких пациентов больше среди тех, кто привился Pfizer, чем среди получивших укол от Moderna или Janssen.Справка. Всего в этом штате до 17 мая прививали этими препаратами 1,36 миллиона для Pfizer, 1 миллион для Moderna и 267 тысяч для Janssen.
Что показали наблюдения ученых
Среди тех, кто получил хотя бы 1 дозу и попал в больницу с COVID-19:
- 103 получили только одну дозу Pfizer или Moderna;
- 15 прошли полный курс вакцинации (две дозы Pfizer или Moderna, или одна Janssen), но имели симптомы или положительный ПЦР-тест в пределах 2 недель после последней дозы;
- 54 были полностью привиты и имели симптомы или положительный ПЦР-тест после 2 недель после последней дозы.
Что известно об исследованиях?
Так, медики собрали и проверили данные из больниц при Йельском университете Нью-Хейвена. В целом – касательно 969 пациентов, госпитализированных с коронавирусом.
Пациентов считали полностью привитыми, если последнюю дозу вакцины ввели не позднее чем за 2 недели до появления симптомов или положительного ПЦР-теста.
Всего 172 (18%) из этих пациентов получили хотя бы одну дозу на момент поступления в больницу. Данные за период с 23 марта до 1 июля 2021 года.
Среди полностью привитых (54 случая):
- 25 пациентов (46%) не имели никаких симптомов;
- 4 (7%) были с легкими симптомами;
- 11 (20%) – с умеренными;
- 14 (26%) – с тяжелыми или критическими – все они в возрасте от 76 до 85 лет.
Среди этих 14 тяжелых или критических случаев, 13 имели прививки от Pfizer:
- 4 пациента попали в реанимацию;
- 1 пациент нуждался в аппарате ИВЛ;
- 3 пациентов умерли.
Они также имели сопутствующие заболевания, в частности избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, рак, диабет II типа, а также использование иммунодепрессантов.
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Последнее исследование также показало, что прививка вакциной Moderna сформировала больше антител против коронавируса, чем вакцина от Pfizer/BioNTech. Также в другом исследовании подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna против штамма Дельта.