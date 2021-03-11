Эффективность вакцины Covishield производителя AstraZeneca, которой начали массовую прививку в Украине, составляет более 81,3% при условии, что перерыв между первой и второй вакцинацией составляет 12 недель.

Исследования касательно эффективности вакцины провели специалисты медицинского факультета Гонконгского университета.

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Ученые исследовали людей в возрасте до 55 лет. Да, у тех, кто получал прививки с интервалом в 12 недель, количество антител возрастало в два раза.

Однако, если же разрыв был менее шести недель, то препарат показывал эффективность всего в 55,1%.

Исследовательский анализ показал, что эффективность вакцины после однократного приема стандартной дозы вакцины с 22 по 90 день после вакцинации составила 76,0%.

В целом ценность этого исследования заключается в предоставлении доказательств того, что разовая доза вакцины Covishield очень эффективна в течении 90 дней после вакцинации, более длительный интервал первичной бустерной вакцинации приводит к более высокой эффективности вакцины и защита от симптоматического Covid-19 сохраняется, несмотря на более длительный интервал дозирования,

– говорится в исследовании.

Вакцинация в Украине: коротко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не должно быть проблем с международным признанием вакцины Covishield/Astra Zeneca – Oxford University, ведь вакцина признана ВОЗ.

До конца марта в Украину прибудет еще 1,5 миллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

По состоянию на 11 марта в Украине вакцинировано 29 378 человек, все они получили 1 дозу препарата Covishield, за сутки прививки сделали 5 898 человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала