Американская компания Moderna несколько снизила показатель эффективности разработанной ею вакцины от коронавируса после третьей фазы исследований.

В конце 2020 года Moderna оценивала эффективность вакцины в 94,1% против всех случаев с симптомами.

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Согласно новым данным, вакцина в 90% случаев предотвращает заражение коронавирусом, а в 95% случаев позволяет избежать тяжелого течения болезни. Это стало известно во время третьей фазы клинических исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч человек,

– заявили разработчики.

Заметим, что фаза III продолжается. В течение года компания будет делиться обновленными данными, включая информацию об эффективности вакцины.

Кроме того, сейчас также проходит фаза II / III на детях от 6 месяцев до 11 лет, и продолжаются испытания против мутировавшего штамма коронавируса из ЮАР.

Отметим, что компания уже отправила в различные страны мира 132 миллиона доз вакцины, из них примерно 117 миллионов – в США.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала