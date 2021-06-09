Что такое продукты с низким гликемическим индексом

Гликемический индекс (ГИ) относится к индексу сахара в крови, который измеряет влияние углеводных продуктов на уровень глюкозы в крови. Считают, что низкие по гликемическому индексу продукты лучше влияют на уровень сахара в крови и таким образом обеспечивают организм энергией.

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Низкий гликемический индекс – 55 или ниже

Продукты с низким содержанием гликемии (55 и меньше)

Чечевица

Кешью

Хумус

Грейпфрут

Яблоки

Ячмень

Обезжиренное молоко

Соевые бобы

Продукты, которые содержат белок и жиры, в частности, животные белки и масла, имеют гликемический индекс 0, а большинство некрахмалистых овощей имеют низкий гликемический индекс. Переработанные пищевые продукты часто имеют отметку GI, указывающую на то, что они были протестированы на обеспечение низкой гликемической ценности.

Высокий и средний гликемический индекс

Высокогликемические продукты – это продукты с гликемическим индексом 70 или выше. Такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, что может вызвать голод, снижение энергии и желание снова есть.



Бананы имеют высокий гликемический индекс / Фото Unsplash

Умеренные гликемические продукты , такие как цельнозерновой хлеб, овсянка или коричневый рис, — это продукты с гликемическим индексом от 56 до 69.

Так нужно ли потреблять продукты с низким ГИ, чтобы похудеть

Проблема с употреблением пищи с низким содержанием гликемии для похудения заключается в том, что эти продукты могут быть не лучшими для вашего рациона.

Стоит понимать, что значение гликемического индекса не указывает на скорость попадания пищи в кровь.

Низкогликемические продукты могут не обеспечивать медленный, устойчивый, дружественный к диете уровень сахара в крови.

Кроме того, низкогликемические продукты не всегда полезны для вашего рациона. например, мороженое – это низкогликемическая пища, но не лучший вариант, если вы хотите похудеть.