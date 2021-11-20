Эффективные методы для борьбы с паническим расстройством
Источник:Минздрав
Примерно 264 миллиона людей во всем мире, что составляет 3,6% населения планеты страдают от панических расстройств. В Министерстве здравоохранения объяснили, как распознать эти состояния и эффективные способы борьбы с ними.
Что такое паническое расстройство
Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше.
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В Минздраве отметили, что единичные панические атаки не являются паническим расстройством: они могут возникать на почве стресса или переутомления.
Зато при паническом расстройстве, человек испытывает чрезмерную тревогу, стресс и переживает панические атаки в любое время и при разных обстоятельствах и часто без видимой на то причины.
Те, кто страдают от панических расстройств, могут начать избегать определенных ситуаций из-за страха, что они спровоцируют новую паническую атаку.Внимание! Есть риск оказаться в замкнутом круге "страха перед страхом", что может способствовать более частым атакам и вызвать депрессивные расстройства.
Как распознать паническую атаку и почему она возникает
Важной особенностью панического расстройства являются периодические приступы сильной тревоги (паники), которые не ограничиваются какой-либо конкретной ситуацией или набором обстоятельств, — и поэтому являются непредсказуемыми.
Доподлинно неизвестно, почему у некоторых людей развивается паническое расстройство, однако есть несколько факторов, которые формируют повышенный риск:
- стрессовые или травматические события в жизни,
- случаи панических расстройств у членов семьи,
- другие медицинские или психиатрические факторы или проблемы.
- учащенное сердцебиение,
- боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ,
- чрезмерное потоотделение,
- дрожь, озноб или приливы жара,
- одышка и ощущение удушья,
- тошнота и / или боль в животе,
- головокружение,
- чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация);
- страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть;
- отдельные специфические симптомы.
Как действовать во время панической атаки
Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, "заземлиться".
Поможет элементарное – поставьте ступни на пол – это поможет почувствовать опору!
4 вещи, которые вы ощущаете физически (поверхность под ногами, одежда на теле).
3 вещи, которые вы слышите (пение птиц, звук машин, музыка).
2 вещи, которые вы чувствуете обонянием (кофе, опавшие листья, парфюм).
1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (мятная жвачка, чай).
Почему стоит работать с расстройством
Паническое расстройство может беспокоить человека, негативно влиять на его социальную и рабочую жизнь. Панические атаки пугают, но они не нанесут вам физического вреда.
В то же время они могут быть симптомом каких-то других психических расстройств, именно поэтому в случае выявления первых симптомов стоит обратиться к врачу.
В Минздраве посоветовали обращаться для диагностики к своему семейному врачу, а при необходимости и к специалисту по психическому здоровью, потому что психическое здоровье – важно!