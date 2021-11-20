Эффективные методы для борьбы с паническим расстройством

Примерно 264 миллиона людей во всем мире, что составляет 3,6% населения планеты страдают от панических расстройств. В Министерстве здравоохранения объяснили, как распознать эти состояния и эффективные способы борьбы с ними.

Что такое паническое расстройство

Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше.

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В Минздраве отметили, что единичные панические атаки не являются паническим расстройством: они могут возникать на почве стресса или переутомления.

Зато при паническом расстройстве, человек испытывает чрезмерную тревогу, стресс и переживает панические атаки в любое время и при разных обстоятельствах и часто без видимой на то причины.

Те, кто страдают от панических расстройств, могут начать избегать определенных ситуаций из-за страха, что они спровоцируют новую паническую атаку.

Как распознать паническую атаку и почему она возникает

Есть риск оказаться в замкнутом круге "страха перед страхом", что может способствовать более частым атакам и вызвать депрессивные расстройства.

Важной особенностью панического расстройства являются периодические приступы сильной тревоги (паники), которые не ограничиваются какой-либо конкретной ситуацией или набором обстоятельств, — и поэтому являются непредсказуемыми.

Доподлинно неизвестно, почему у некоторых людей развивается паническое расстройство, однако есть несколько факторов, которые формируют повышенный риск:

стрессовые или травматические события в жизни,

случаи панических расстройств у членов семьи,

другие медицинские или психиатрические факторы или проблемы.

Паническое расстройство – симптомы учащенное сердцебиение,

боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ,

чрезмерное потоотделение,

дрожь, озноб или приливы жара,

одышка и ощущение удушья,

тошнота и / или боль в животе,

головокружение,

чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация);

страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть;

отдельные специфические симптомы.

Как действовать во время панической атаки

Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, "заземлиться".

Поможет элементарное – поставьте ступни на пол – это поможет почувствовать опору!

Техника "5 – 4 – 3 – 2 – 1" – назовите: 5 вещей, которые вы видите (руки, стол, небо).

4 вещи, которые вы ощущаете физически (поверхность под ногами, одежда на теле).

3 вещи, которые вы слышите (пение птиц, звук машин, музыка).

2 вещи, которые вы чувствуете обонянием (кофе, опавшие листья, парфюм).

1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (мятная жвачка, чай).

Почему стоит работать с расстройством

Паническое расстройство может беспокоить человека, негативно влиять на его социальную и рабочую жизнь. Панические атаки пугают, но они не нанесут вам физического вреда.

В то же время они могут быть симптомом каких-то других психических расстройств, именно поэтому в случае выявления первых симптомов стоит обратиться к врачу.

В Минздраве посоветовали обращаться для диагностики к своему семейному врачу, а при необходимости и к специалисту по психическому здоровью, потому что психическое здоровье – важно!