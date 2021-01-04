Американские власти рассматривают возможность, чтобы медики вводили людям лишь половину вакцины компании Moderna. Таким образом хотят вакцинировать вдвое больше людей.

Говорится о том, чтобы вводить половину дозы вакцины только определенным категориям граждан. Об этом сказал руководитель программы Warp Speed Монсеф Слауи, сообщает Deutsche Welle.

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Вводить только половину вакцины хотят людям в возрасте от 18 до 55 лет. Слауи сообщил, что сейчас ведут переговоры с компанией Moderna и медицинским регулятором США.

Мы знаем, что ответ один – реакция только на полную дозу,

– отметил Монсеф Слауи.

Как отмечали в компании ранее, препарат Moderna предусматривает вакцинацию с помощью 2 инъекций.

Вакцинация в США: кратко