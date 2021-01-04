Экономия или правильный ход: в США хотят вакцинировать лишь половиной дозы инъекции
Американские власти рассматривают возможность, чтобы медики вводили людям лишь половину вакцины компании Moderna. Таким образом хотят вакцинировать вдвое больше людей.
Говорится о том, чтобы вводить половину дозы вакцины только определенным категориям граждан. Об этом сказал руководитель программы Warp Speed Монсеф Слауи, сообщает Deutsche Welle.
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Вводить только половину вакцины хотят людям в возрасте от 18 до 55 лет. Слауи сообщил, что сейчас ведут переговоры с компанией Moderna и медицинским регулятором США.
Мы знаем, что ответ один – реакция только на полную дозу,
– отметил Монсеф Слауи.
Как отмечали в компании ранее, препарат Moderna предусматривает вакцинацию с помощью 2 инъекций.
Вакцинация в США: кратко
- Американско-немецкая вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование в США.
- Уже через 3 дня – 14 декабря – стартовала кампания по массовой вакцинации против COVID-19.
- Еще один препарат – вакцину от Moderna – одобрили в США 18 декабря.
- Треть населения планируют вакцинировать уже к апрелю. Добавим, что новоизбранный президент США Джозеф Байден вакцинировался в прямом эфире.
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