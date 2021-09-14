Экономика должна функционировать, – Минздрав о том, для чего правительство ввело новые правила

Изменение правил карантина позволит урегулировать вопросы деятельности вакцинированных людей. Даже в условиях строгих ограничений экономика должна продолжать функционировать.

Изменения ввели, чтобы вакцинированные люди могли пользоваться общими услугами. Таким образом бизнес будет работать в условиях желтой, оранжевой и красной зон. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Нужен баланс

Мы должны найти баланс между возможностями по труду, экономике и противоэпидемической защитой,

– сказал Кузин.

Он напомнил, что в желтой зоне будут действовать нормы, которые позволят работу заведениям для людей, которые уже получили одну дозу вакцины. Собственно, для этого и ввели "желтый" и "зеленый" сертификаты о вакцинации. В них будет указано количество доз вакцины, которые получил человек.

Что известно о новых правилах карантина

Правительство 13 сентября внесло изменения в постановление о правилах карантина. Они вступят в силу через 7 дней.

Они предусматривают отмену самоизоляции при пересечении границы. Требование – надо иметь "зеленый" или "желтый" сертификат о вакцинации. Добавим, COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

При наличии у всех присутствующих "зеленого" сертификата, ограничения красной зоны не будут действовать в определенных случаях. Например, для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

При наличии у 80% участников "зеленого" или "желтого" сертификата, ограничения желтой зоны не будут работать в таких же ситуациях.