46-летний Стивен Бранденбург признал свою вину еще в феврале. И получил за свой поступок 3 года заключения в федеральной тюрьме.

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Мужчина рассказал, что специально убрал флаконы Moderna из специального холодильника во время двух ночных дежурств в декабре 2020 года.

Мужчина объяснил, что скептически относился к препаратам в целом. Но во время судебного заседания бывший фармацевт добавил, что ему "жаль и стыдно" за свой поступок.

Бранденбург признал: после того, как он оставлял вакцины на несколько часов каждую ночь, он возвращал их в холодильник, чтобы использовать в прививочной клинике больницы на следующий день. До того как выяснились все последствия действий Бранденбурга, 57 человек получили дозы вакцины из этих флаконов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что препарат Moderna должен храниться при -20 градусах.

Темпы вакцинации в США: коротко

Источник: Минфин