Экс-регионала и коррупционера Шипко назначили руководителем Института рака, – Стефанишина
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назначил бывшего регионала Андрея Шипко директором Национального института рака. По словам Стефанишиной, Шипко является фигурантом коррупционных расследований.
Источник:фейсбук Ольги Стефанишиной
Бывший регионал получил новую должность
Народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина отметила, что Шипко 15 лет работает исключительно на государственных должностях, но зато имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто.
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Что известно об Андрее Шипко
- Андрей Шипко голосовал за диктаторские законы 16 января.
- Является фигурантом коррупционных расследований.
- Был заместителем Юрия Вилкула (отца экс вице-премьер-министра Украины правительства Азарова – Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.
- Шипко является бизнес-партнером нардепа от группы "Доверие" Олега Кулинича, человеком президента холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.
В 2013 году журналисты сфотографировали переписку тогда еще депутата Шипко в Верховной Раде. Не имея никаких на то полномочий, он "решал" вопрос "лицензирования медпрактик".
Ими господин Шипко будет распоряжаться на пару с министром Степановым,
– написала Ольга Стефанишина.
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