Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назначил бывшего регионала Андрея Шипко директором Национального института рака. По словам Стефанишиной, Шипко является фигурантом коррупционных расследований.

Бывший регионал получил новую должность

Народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина отметила, что Шипко 15 лет работает исключительно на государственных должностях, но зато имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто.

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Ольга Стефанишина Степанов уже тянул этого человека раньше на главу Национальной службы здоровья Украины. Публичная огласка тогда остановила этот беспредел,

Что известно об Андрее Шипко

Андрей Шипко голосовал за диктаторские законы 16 января.

Является фигурантом коррупционных расследований.

Был заместителем Юрия Вилкула (отца экс вице-премьер-министра Украины правительства Азарова – Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.

Шипко является бизнес-партнером нардепа от группы "Доверие" Олега Кулинича, человеком президента холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

В 2013 году журналисты сфотографировали переписку тогда еще депутата Шипко в Верховной Раде. Не имея никаких на то полномочий, он "решал" вопрос "лицензирования медпрактик".

Обратите внимание! Ежегодный бюджет Института – 220 миллионов гривен. Дополнительно институт имеет 1.5 миллиарда на ремонт и создание клинической базы в этом году.

Ими господин Шипко будет распоряжаться на пару с министром Степановым,

– написала Ольга Стефанишина.