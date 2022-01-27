Теперь американские ученые первыми обнаружили связь между лишними деньгами родителей и более развитым мозгом ребенка. Они провели знаковый эксперимент с бедностью.

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Что показал эксперимент

Научный проект Baby's First Year ("Первый год жизни ребенка") изучает влияние бедности на когнитивное и эмоциональное развитие детей. К нему привлекли тысячу матерей с низким уровнем дохода, которые недавно родили.

Этим семьям из Нью-Йорка, Нового Орлеана, Омахи и Миннеаполиса случайным образом выплачивали либо по 333 доллара в месяц, либо по 20 долларов в месяц в течение первых 4 лет жизни младенца – безо всяких условий.

Из-за пандемии только 435 из них смогли явиться на инструментальное обследование. Во время него исследователи смогли измерить электрическую активность мозга детей по итогам первого года эксперимента.

Влияние на формирование мозга ребенка поражает

Данные показали, что финансовая помощь малоимущим напрямую меняет активность мозга в первый год жизни ребенка.

Дети, чьи матери получали повышенную материальную помощь, проявляли большую активность мозга по сравнению со второй группой.

Известно, что, воспитываясь в условиях бедности, ребенок рискует постоянно отставать по школьной программе, получить низкооплачиваемую работу и чаще болеть,

– объяснила нейробиолог Кимберли Нобль из Колумбийского университета.

Тем не менее, до сих пор ученые не могли утверждать, являются ли эти различия причиной самой бедности, или воспитание в бедности просто ассоциировано с другими факторами, которые приводят к этим различиям.

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Вместо выводов

Без дальнейших исследований пока неясно, сохранятся ли эти изменения и приведут ли они к улучшению когнитивных способностей в дальнейшем. Вполне вероятно, что так и будет, считают авторы.

На это намекают другие исследования, которые показывают, что повышенная активность мозга является более распространенной среди детей, рожденных в семьях с высоким доходом.