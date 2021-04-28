Экспериментальный концерт в Испании: что об этом известно
В Барселоне 27 марта устроили экспериментальный концерт с пятью тысячами посетителей, чтобы проверить, повлияет ли мероприятие на распространение коронавируса.
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- Перед вечерним рок-концертом все посетители должны были сделать быстрый тест на антиген в специальных пунктах.
- В помещении, где проходил концерт, люди могли свободно передвигаться без соблюдения социальной дистанции.
- Защитные маски были обязательными постоянно, их можно было снять во время еды в специально отведенных для этого местах. Маски выдавали на входе в концертный зал.
Организаторы заявили, что эксперимент удачный. В течение 14 дней после концерта только шесть человек из 5 тысяч получили положительный результат. Из них, по словам исследователей, четверо были инфицированы в другом месте, а не на самом мероприятии.
Нет никаких признаков того, что во время происшествия произошла передача инфекции,
– заявила специалист по инфекционным заболеваниям Хосеп Мария Либре.
Группа Love of Lesbian поблагодарила организаторов мероприятия и научных руководителей.
"Мы надеемся, что теперь, после этих прекрасных результатов, мир культуры будет услышан, как он того заслуживает", – написала пресс-служба группы в твиттере.