Экспериментальный концерт в Испании: что об этом известно

В Барселоне 27 марта устроили экспериментальный концерт с пятью тысячами посетителей, чтобы проверить, повлияет ли мероприятие на распространение коронавируса.

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Как прошел концерт в Барселоне Перед вечерним рок-концертом все посетители должны были сделать быстрый тест на антиген в специальных пунктах.

В помещении, где проходил концерт, люди могли свободно передвигаться без соблюдения социальной дистанции.

Защитные маски были обязательными постоянно, их можно было снять во время еды в специально отведенных для этого местах. Маски выдавали на входе в концертный зал.

Организаторы заявили, что эксперимент удачный. В течение 14 дней после концерта только шесть человек из 5 тысяч получили положительный результат. Из них, по словам исследователей, четверо были инфицированы в другом месте, а не на самом мероприятии.

Нет никаких признаков того, что во время происшествия произошла передача инфекции,

– заявила специалист по инфекционным заболеваниям Хосеп Мария Либре.

Группа Love of Lesbian поблагодарила организаторов мероприятия и научных руководителей.

"Мы надеемся, что теперь, после этих прекрасных результатов, мир культуры будет услышан, как он того заслуживает", – написала пресс-служба группы в твиттере.