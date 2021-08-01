Суть эксперимента

Для того, чтобы лучше понять эффект распределения, ученые из Института Макса Планка (Германия) провели эксперимент с мышами, которые должны были найти в лабиринте кусочек шоколада. У них было три попытки найти угощение, которое всегда было размещено на одном и том же месте, но исследователи меняли продолжительность интервала между попытками.

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Что обнаружили ученые?

В ходе эксперимента исследователи заметили, что в краткосрочной перспективе более длительные перерывы мешали животным вспомнить, где находится шоколад.

Мыши, которых обучали с длинными интервалами между тренировками, не могли быстро запомнить размещение шоколада. Но на следующий день чем дольше была пауза, тем лучше была память у мышей,

– рассказала нейробиолог Аннет Око.

Поэтому ученые решили проанализировать активность нейронов в медиальной префронтальной коре мозга (участок, отвечающий за процессы обучения).

Они ожидали увидеть, как последовательные фазы обучения реактивируют одни и те же нейронные пути. Впрочем, животные выполняли одни и те же действия с той же информацией.

Логично было бы предположить, что после долгого перерыва мозг интерпретирует следующую фазу как новое событие и обрабатывает его с помощью других нейронов.

Однако на деле происходит как раз обратное: только после длительного перерыва между фазами обучения оказываются задействованы те же паттерны нейронов. А в случае повторных действий с коротким интервалом в ход идут различные кластеры нейронов.

Сколько времени должен длиться перерыв

Ученые резюмировали, что такое действие нейронов свидетельствует о том, что перерывы между фазами обучения могут укрепить долгосрочную память.

У мышей оптимальный интервал между фазами обучения составил от 30 до 60 минут. Более короткие или более длительные паузы не давали никакого значимого эффекта на следующий день.