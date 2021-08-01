Эксперимент с мышами показал формулу идеального запоминания: все не так, как считали раньше

Ученые ранее знали о "кривой забывания", а также эффекте распределения, при котором информация лучше кодируется в долгосрочную память, если в процессе изучения делать большие интервалы. Теперь же ученые сделали новое важное открытие, которое помогает понять процесс запоминания.

Суть эксперимента

Для того, чтобы лучше понять эффект распределения, ученые из Института Макса Планка (Германия) провели эксперимент с мышами, которые должны были найти в лабиринте кусочек шоколада. У них было три попытки найти угощение, которое всегда было размещено на одном и том же месте, но исследователи меняли продолжительность интервала между попытками.

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Что обнаружили ученые?

В ходе эксперимента исследователи заметили, что в краткосрочной перспективе более длительные перерывы мешали животным вспомнить, где находится шоколад.

Мыши, которых обучали с длинными интервалами между тренировками, не могли быстро запомнить размещение шоколада. Но на следующий день чем дольше была пауза, тем лучше была память у мышей,

– рассказала нейробиолог Аннет Око.

Поэтому ученые решили проанализировать активность нейронов в медиальной префронтальной коре мозга (участок, отвечающий за процессы обучения).

Они ожидали увидеть, как последовательные фазы обучения реактивируют одни и те же нейронные пути. Впрочем, животные выполняли одни и те же действия с той же информацией.

Логично было бы предположить, что после долгого перерыва мозг интерпретирует следующую фазу как новое событие и обрабатывает его с помощью других нейронов.

Сколько времени должен длиться перерыв

Однако на деле происходит как раз обратное:А в случае повторных действий с коротким интервалом в ход идут различные кластеры нейронов.

Ученые резюмировали, что такое действие нейронов свидетельствует о том, что перерывы между фазами обучения могут укрепить долгосрочную память.

У мышей оптимальный интервал между фазами обучения составил от 30 до 60 минут. Более короткие или более длительные паузы не давали никакого значимого эффекта на следующий день.