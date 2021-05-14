Пилотный проект по вакцинации начался 16 апреля. В городе развернули масштабную информационную кампанию, чтобы поощрить людей к вакцинации.
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По состоянию на 13 мая Моршине против коронавируса вакцинировали уже 61% населения. Правда, только первой дозой. Сейчас начнется вакцинация второй дозой.
Городской голова Руслан Ильницкий считает, что уже скоро можно будет наблюдать за формированием коллективного иммунитета.
Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболели на коронавирус до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальной позиции Минздрава я пока не знаю,
– заявил мэр города.
Что известно о пилотном проекте вакцинации в Моршине:
- Моршин – первый город Украины, где решили провакцинировать все взрослое население. Дело в том, что этот город является бальнеологическим курортом, который выживает только за счет туристов. Если когда-то их были тысячи, то во время пандемии – единицы.
- На более 4 тысяч населения в городке развернули 3 пункта вакцинации.
- Всего для Моршина выделили почти 2,5 тысячи доз вакцины.
- В городе используют китайскую вакцину "CoronaVac". Она не имеет особых условий к хранению – ее держат в холодильниках.