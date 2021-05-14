Пилотный проект по вакцинации начался 16 апреля. В городе развернули масштабную информационную кампанию, чтобы поощрить людей к вакцинации.

К теме В Украине заканчиваются вакцины AstraZeneca, предназначенные для первой дозы

По состоянию на 13 мая Моршине против коронавируса вакцинировали уже 61% населения. Правда, только первой дозой. Сейчас начнется вакцинация второй дозой.

Городской голова Руслан Ильницкий считает, что уже скоро можно будет наблюдать за формированием коллективного иммунитета.

Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболели на коронавирус до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальной позиции Минздрава я пока не знаю,

– заявил мэр города.

Что известно о пилотном проекте вакцинации в Моршине: