Мэр Моршина Руслан Ильницкий считает, что эксперимент по массовой вакцинации удался. Сейчас в городе вообще нет больных COVID-19.

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20 июня был зафиксирован лишь один случай, какой-то очень странный, потому что, во-первых, этот человек не проживает в Моршине, а только прописан, а во-вторых, хоть ПЦР-тест подтвердил (инфицирование – ред.), он шесть дней пробыл в больнице, и его выписали. В мае у нас тоже был один случай, а на сегодня – ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался,

– заявил Ильницкий.

Сейчас в городе 65% вакцинированных против коронавируса. Но вскоре их будет 70%, ведь на днях в Моршин приедет препарат от Pfizer.

Мэр добавил, что после массовой вакцинации жители города вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.

Что известно о пилотном проекте вакцинации в Моршине: