Эксперимент показал, что справиться с болезнью можно с помощью изменения рациона. Более трети участников смогли полностью отказаться от лекарств, соблюдая новые правила питания.

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В чем заключается суть диеты

Участники исследования 12 недель питались низкокалорийной и низкоуглеводной пищей с высоким содержанием белка.

Врач регулярно оценивал изменения в состоянии здоровья людей, чтобы при необходимости скорректировать дозировку лекарств.

Результаты впечатляют

Более трети участников, строго придерживались новых правил, перестали употреблять любые лекарства для контроля болезни.

Кроме этого, ученые зафиксировали улучшение уровня глюкозы в крови и другие положительные показатели, в частности потерю веса, улучшение уровней артериального давления и общего самочувствия пациентов.

Сейчас диабет 2 типа считается неизлечимой болезнью, но результаты доказывают обратное. Авторы работы хотят вдохновить многих пациентов с диабетом на изменения образа жизни, а врачей – на оказание им необходимой поддержки.