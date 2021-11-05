Такие данные взяли из промежуточного анализа, проведенного до завершения испытания. Об этом говорится в заявлении компании.
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Тестирование препарата
Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования к тяжелому заболеванию.
Лекарства показали безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением COVID-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания.
Стоит заметить, что Pfizer обнародовала результаты в выпуске новостей и не предоставила ученым обсуждения данных. Данные не были проверены и не опубликованы. Компания заявила, что поделится более подробной информацией в рецензируемом документе, поданном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.
Кроме этого, компания не сообщила подробностей о побочных эффектах, но заявила, что частота проблем в группах была одинаковой и составляла примерно 20%.
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Что известно о препарате
Таблетка, которая все еще известна под экспериментальным названием PF-07321332 (другое название Paxlovid), известная как ингибитор протеазы. Он предназначен для предотвращения размножения вируса. Введение его вместе с ритонавиром замедляет его распад в организме, сообщили в компании.