Экспериментальная таблетка Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%

Таблетка от коронавируса Pfizer значительно снижает риск госпитализации и смерти. В частности, для пациентов из группы риска – на 89%.

Такие данные взяли из промежуточного анализа, проведенного до завершения испытания. Об этом говорится в заявлении компании.

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Тестирование препарата

Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования к тяжелому заболеванию.

Лекарства показали безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением COVID-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания.

Стоит заметить, что Pfizer обнародовала результаты в выпуске новостей и не предоставила ученым обсуждения данных. Данные не были проверены и не опубликованы. Компания заявила, что поделится более подробной информацией в рецензируемом документе, поданном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Кроме этого, компания не сообщила подробностей о побочных эффектах, но заявила, что частота проблем в группах была одинаковой и составляла примерно 20%.

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Что известно о препарате

Таблетка, которая все еще известна под экспериментальным названием PF-07321332 (другое название Paxlovid), известная как ингибитор протеазы. Он предназначен для предотвращения размножения вируса. Введение его вместе с ритонавиром замедляет его распад в организме, сообщили в компании.

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