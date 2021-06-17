Экспериментальное лечение антителами оказалось эффективным против COVID-19

Применение комбинации антител против коронавируса SARS-CoV-2 производства компании Regeneron снизило риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19.

RECOVERY – большое исследование эффективности лекарств против COVID-19. На этот раз в нем оценили эффективность моноклональных антител касиривимаб и идевимаб, которые связываются с шипоподобным белком коронавируса.

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Ранее исследование с участием амбулаторных пациентов с COVID-19 показали, что моноклональные антитела могут снижать вирусную нагрузку, сокращать время болезни, уменьшать риски госпитализации и смерти. Небольшое исследование указывало, что они могут помочь госпитализированным пациентам, у которых еще не выработались антитела.

Антитела к коронавирусу

Обычно антитела против коронавируса SARS-CoV-2 появляются в организме на 13 день болезни, концентрация антител возрастает до 23 дня, сроки могут существенно различаться у разных пациентов. У людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, со временем концентрация антител обычно выше, чем у тех, кто переболел легко. Однако иммунный ответ (выработка антител) у них может быть запоздалым, что способно негативно влиять на течение болезни.

Новое лечение антителами

В исследовании RECOVERY во время распределения пациентов в группы разного лечения ученые проверили наличие антител к коронавирусу. С 9875 участников антитела были у половины (серопозитивная группа), отсутствовали – у трети (серонегативная группа). У серонегативных пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые получали стандартное (не экспериментальное) лечение, риск смерти был на 30% – в два раза выше, чем у серопозитивных.