Вакцину разработали ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний с участием специалистов из компании Moderna (NIAID). Испытания препарата на животных оказались успешными.

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Макаки, получившие препарат, демонстрировали почти на 80% меньший риск заражения, чем непривитые. Опыты на мышах показали, что пары инъекций препарата достаточно для появления у них нейтрализующих антител.

Как работает вакцина

Экспериментальная вакцина создана и действует так же, как ее РНК-вакцина против коронавируса. Частицы вакцины доставляют к клеткам организма молекулы матричной РНК, которые кодируют белок вируса. Клетки в месте укола начинают его вырабатывать, вызывая реакцию иммунной системы. В вакцине против ВИЧ используют 2 важные для этого вируса белки — Env и Gag.

Авторы отметили, что, в отличие от многих прошлых аналогичных разработок, их вакцина ведет к синтезу в организме Env-белка, что практически не отличается от формы, в которой он существует в оболочке настоящего вируса. Это делает иммунную защиту более надежной.

Подробности исследования на макаках

Несколько групп макак получали первый укол, а далее в течение года серию "бустерных", которые содержали мРНК белков Env и Gag различных штаммов ВИЧ. Это должно было стимулировать иммунитет к выработке более "универсальных" антител, которые способны защитить от широкого набора разновидностей вируса.

Серьезных побочных эффектов после укола не было.

К 58-й неделе у всех вакцинированных животных появились антитела, которые "в пробирке" успешно нейтрализовали представителей 12 штаммов ВИЧ. Также у макак наблюдалась мощную ответ со стороны Т-клеток, показывая, что те научились познавать вирус для атаки.

Начиная с 60-й недели животных подвергали воздействию инфекции, еженедельно вводя модифицированный вирус иммунодефицита приматов и человека (Simian-Human Immunodeficiency Virus, SHIV). Самим ВИЧ приматы не заражаются, поэтому для таких исследований был получен своего рода "гибрид" между человеческим вирусом и его близким родственником (SIV), поражающий диких приматов.

Результаты довольно обнадеживающие

После 13 недели 2 из 7 подопытных макак остались незараженными. У остальных заражение началось, но позже, чем это обычно происходит с непривитыми животными – в среднем на восьмой неделе, а не на третьем. Это показывает, что иммунитет таких животных довольно долго справлялся с атаками вируса и проиграл не сразу.