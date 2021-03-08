Экспериментальные лекарства против COVID-19 снизили уровень заразности вируса
Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты исследований действенности экспериментального противовирусного лечения Молнупиравир. И результаты довольно неплохие.
Источник:USA Today
Молнупиравир разработали специалисты из Merck совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics. В исследовании препарата приняли участие более 200 человек.
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Как проводилось исследование
- Поскольку это предварительное исследование, в нем приняли участие около 200 госпитализированных пациентов.
- Участников разделили на 2 группы.
- Одним давали Молнупиравир, а другим – плацебо.
Молнупиравир – препарат
Результаты эксперимента
В группе больных, получавших Молнупиравир, зафиксировали быстрое снижение уровня заразности вируса по сравнению с теми пациентами, которые принимали ложные лекарства.
Ведущий исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины доктор Уильям Фишер отметил, что итоги эксперимента являются перспективными. Но для установления эффективности препарата необходимо провести более широкие исследования.
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