Американский производитель лекарств Merck обнародовал предварительные результаты исследований действенности экспериментального противовирусного лечения Молнупиравир. И результаты довольно неплохие.

Молнупиравир разработали специалисты из Merck совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics. В исследовании препарата приняли участие более 200 человек.

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Как проводилось исследование

Поскольку это предварительное исследование, в нем приняли участие около 200 госпитализированных пациентов.

Участников разделили на 2 группы.

Одним давали Молнупиравир, а другим – плацебо.

Молнупиравир – препарат Это противовирусный препарат, который принимается перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

Результаты эксперимента

В группе больных, получавших Молнупиравир, зафиксировали быстрое снижение уровня заразности вируса по сравнению с теми пациентами, которые принимали ложные лекарства.

Ведущий исследователь и профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины доктор Уильям Фишер отметил, что итоги эксперимента являются перспективными. Но для установления эффективности препарата необходимо провести более широкие исследования.