Ученые продемонстрировали, что его угнетение с помощью нового препарата защищает нейроны от повреждений и тем самым замедляет прогрессирование болезни.

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Сначала нашли регулятор болезни

Команда определила комбинацию белков, дисбаланс которых может приводить к нейродегенерации. Белок Nrf2 активирует экспрессию 250 генов, которые играют важную роль в защите нейронов от воспаления и окислительного стресса. Белок Bach1, наоборот, – предотвращает активацию этих генов.

Ученые сделали анализ образцов ткани мозга умерших от болезни Паркинсона пациентов. Он показал, что у них были повышенные уровни Bach1.

Затем специалисты провели эксперименты на моделях мышей и удалили у них Bach1. Это привело к частичной защите дофаминовых нейронов.

Один белок может влиять на множество генов

Дальнейшие наблюдения показали, что Bach1 не только подавляет экспрессию генов, которые контролирует Nrf2, но и регулирует экспрессию многих других генов.

Поэтому подавление Bach1 даст дополнительные терапевтические преимущества по сравнению с простой активацией Nrf2,

– объяснили авторы.

Что известно об экспериментальном препарате

Именно такой экспериментальный препарат на основе новых знаний они разработали в сотрудничестве с компанией vTV Therapeutics. На моделях мышей новый препарат показал свою эффективность – у грызунов заметили снижение симптомов за счет активации антиоксидантных генов и подавления тех, которые способствуют воспалению.

Вполне вероятно, что помимо болезни Паркинсона новая стратегия окажется эффективной и для других неизлечимых нейродегенеративных заболеваний. Дальнейшие исследования должны показать, имеют ли новые лекарства потенциал для других нейродегенеративных заболеваний.

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Тем временем ученые из Университета Раша представили первые назальные лекарства, замедляющие прогрессирование болезни Паркинсона. Их терапия эффективно борется с нейровоспалением и также приводит к улучшению симптомов.

Что известно о болезни Паркинсона Однако диагностировать Паркинсона на ранних стадиях – трудно, ведь не существует анализов крови или визуальных тестов, которые могут помочь подтвердить диагноз. Важно понимать, что болезнь Паркинсона не смертельна. Как и в случае с болезнью Альцгеймера, опасность для жизни представляет не сама болезнь, а разнообразные осложнения, которые возникают в обыденной жизни и сопровождающие заболевание. Пока не существует лечения этой болезни, однако врачи используют фармакотерапию, хирургическое вмешательство, физические упражнения, реабилитационные мероприятия и психологическую консультацию для устранения или облегчения симптомов. Качественно подобранная терапия способна не только устранить симптомы болезни Паркинсона, но и улучшить качество жизни больных.

Первые симптомы болезни:

тремор;

замедленная двигательная активность;

ограниченные движения.

Особенности симптоматики при болезни Паркинсона: