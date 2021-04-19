Согласно новому исследованию, экспериментальный противовирусный препарат может значительно снизить инфекционную нагрузку SARS-CoV-2. Соответственно и вред, который вирус может нанести легким.

Ученые из Национального института здоровья США (NIH) и Университета Плимута обнаружили, что препарат MK-4482, который сначала разработали для лечения гриппа, эффективен против заражения коронавирусом.

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Исследователи заявили, что лечение с помощью MK-4482 потенциально может снизить склонность к высокому риску инфицирования SARS-CoV-2. Также препарат может использоваться для лечения подтвержденного COVID-19 отдельно или в сочетании с другими агентами.

Пока клинические испытания на людях только продолжаются. Поэтому пока ученые могут похвастаться результатами исследований на животных.

В прошлогоднем исследовании приняли участие 3 группы хомяков:

одним давали MK-4482 до инфицирования вирусом,

вторым давали препарат непосредственно после инфицирования,

а третью, контрольную группу, ученые никак не лечили.

В течение трех дней каждые 12 часов ученые перорально вводили первым двум группам грызунов MK-4482.

Результаты исследования

В легких животных из экспериментальных групп в итоге оказалось в 100 раз меньше инфекционного вируса, чем у хомяков из контрольной группы. Также у тех испытуемых, которым давали препарат, были меньше повреждены легкие.

Но есть одно но. Ученые говорят, что препарат действует за 12 часов до или через 12 часов после инфицирования вирусом. Что трудно предусмотреть в реальной жизни.