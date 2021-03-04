Могут ввести через несколько недель, – эксперт ЮНИСЕФ о локдауне в Украине
В Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом могут еще раз ввести локдаун. Это усиление карантинных ограничений станет для страны третьим за время пандемии.
Источник:24 канал
Если эпидемическая ситуация не улучшится, то локдаун введут уже через несколько недель. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.
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Я думаю, речь идет о нескольких неделях. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун,
– сказала инфекционистка.
От локдауна спасет вакцинация
Медэксперт уверена, что Украину от очередного локдауну может спасти вакцинация от COVID-19. По ее словам, для этого необходимо, чтобы прививки уже сейчас начинали делать все, у кого есть возможность.
Екатерина Булавинова призвала врачей и военнослужащих не отказываться от вакцины, потому что препарат эффективен и безопасен.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года.
- Первыми от коронавируса прививали медиков.
- Глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий вакцинировались президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
К слову В Украине впервые за долгое время выявили более 10 тысяч больных коронавирусом в сутки
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