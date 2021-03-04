В Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом могут еще раз ввести локдаун. Это усиление карантинных ограничений станет для страны третьим за время пандемии.

Если эпидемическая ситуация не улучшится, то локдаун введут уже через несколько недель. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

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Я думаю, речь идет о нескольких неделях. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун,

– сказала инфекционистка.

От локдауна спасет вакцинация

Медэксперт уверена, что Украину от очередного локдауну может спасти вакцинация от COVID-19. По ее словам, для этого необходимо, чтобы прививки уже сейчас начинали делать все, у кого есть возможность.

Екатерина Булавинова призвала врачей и военнослужащих не отказываться от вакцины, потому что препарат эффективен и безопасен.

Обратите внимание! В Украине с 24 февраля снова ввели адаптивный карантин. Вся страна находится в желтой зоне.

Вакцинация в Украине: коротко

Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала

К слову В Украине впервые за долгое время выявили более 10 тысяч больных коронавирусом в сутки