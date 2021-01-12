В сафари-парке Сан-Диего, что в штате Калифорния, COVID-19 заболели гориллы. Это первый известный случай заражения коронавирусом приматов за пределами лабораторных исследований.

Эксперты по дикой природе обеспокоены. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, численность горилл за последние 20 лет сократилась более чем на 60% из-за браконьерства и болезней. Об этом сообщает The Associated Press.

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Сотрудники зоопарка отобрали образцы фекалий обезьян на исследование 6 января. Все потому, что 2 примата начали кашлять. 11 января лаборатории национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США сообщили о положительных результатах тестов.

Работники сафари-парка считают, что коронавирусом заразились 8 горилл. Приматы могли заразиться от сотрудника с бессимптомным течением болезни.

В сообщении отмечается, что мужчина придерживался противоэпидемиологических мероприятий и работал в маске.

Сейчас за гориллами ухаживают ветеринары. Им дают витамины, жидкость и пищу.

Если не считать заложенности в носу и кашля, у горилл все хорошо,

– исполнительный директор сафари-парка Лиза Петерсон.

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