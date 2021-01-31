Делегация Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение COVID-19 в Китае, уже посетила продовольственный рынок в городе Ухань, где изначально был обнаружен вирус, а также больницу, в которую госпитализировали первых больных.

Источник: DW

Представители ВОЗ пообщались с медиками, которые работали в больнице в Ухане. Именно там лечили первых инфицированных коронавирусной инфекцией.

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Мы встречаемся с врачами и персоналом, которые работали в то время, и открыто обсуждаем детали их работы,

– сообщил член делегации Питер Дашак в твиттере.

По его словам, этот визит является важной возможностью поговорить непосредственно с медиками, которые "в то критическое время были на местах в борьбе с COVID".

2nd day on-the-ground in Wuhan meeting w/ leaders & staff at the famous Wuhan Jinyintan Hospital that treated large numbers of severe COVID cases early in the outbreak. Important opportunity to talk directly w/ medics who were on the ground at that critical time fighting COVID! — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 30, 2021

Днем ранее, 30 января, делегация ВОЗ посетила пропагандистскую выставку, где ознакомилась с "китайскими достижениями" в преодолении кризиса из-за коронавируса.



Делегация ВОЗ исследует происхождение коронавируса / Фото: Getty Images