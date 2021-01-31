Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где были первые инфицированные COVID-19
Делегация Всемирной организации здравоохранения, которая исследует происхождение COVID-19 в Китае, уже посетила продовольственный рынок в городе Ухань, где изначально был обнаружен вирус, а также больницу, в которую госпитализировали первых больных.
Источник: DW
Представители ВОЗ пообщались с медиками, которые работали в больнице в Ухане. Именно там лечили первых инфицированных коронавирусной инфекцией.
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Мы встречаемся с врачами и персоналом, которые работали в то время, и открыто обсуждаем детали их работы,
– сообщил член делегации Питер Дашак в твиттере.
По его словам, этот визит является важной возможностью поговорить непосредственно с медиками, которые "в то критическое время были на местах в борьбе с COVID".
Днем ранее, 30 января, делегация ВОЗ посетила пропагандистскую выставку, где ознакомилась с "китайскими достижениями" в преодолении кризиса из-за коронавируса.
Делегация ВОЗ исследует происхождение коронавируса / Фото: Getty Images
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