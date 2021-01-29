Эксперты ВОЗ встретились с медиками, которые, вероятно, первыми начали лечить больных коронавирусом. В их больнице впервые заявили о "пневмонии неизвестно происхождения".

Источник: AP

29 января команда ВОЗ завершила свою самоизоляцию и в тот же день посетила больницу, в которой впервые заявили о вспышке тогда еще неизвестной пневмонии.

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Эксперты ВОЗ наведались в больницу интегрированной китайской и западной медицины провинции Хубэй. Согласно официальному заявлению, именно там врач Чжан Цзисянь первой уведомила больных неизвестной пневмонией. Это случилось 27 декабря 2019 года.

Ей удалось поставить правильный диагноз 3 пациентам – родителям и их сыну. Тесты на грипп давали отрицательный результат, а вот поражение легких было похожим.

Чрезвычайно важно посещение первого объекта. Мы находимся в больнице, где лечили первых известных нам пациентов с COVID-19, встречаемся с врачами и персоналом, которые выполнили эту работу, открыто обсуждаем детали их работы,

– сообщил в твиттере один из членов ВОЗ Питер Дашак.

Что известно о расследовании ВОЗ в Китае:

В начале января команда ВОЗ отправилась в Ухань, чтобы исследовать происхождение коронавирус SARS-CoV-2.

14 дней члены ВОЗ вынуждены были находиться на самоизоляции, поэтому работали только в онлайн-режиме.

Команда исследователей запрашивает "подробные базовые данные" и планирует поговорить с людьми, которые быстро реагировали на болезнь, а также с некоторыми из первых пациентов с COVID-19.

Кроме этого, представители ВОЗ планируют посетить рынки, в частности рынок морепродуктов Хуанань, связанный со многими первыми случаями заражения.

Кроме этого, команда наведается в институт вирусологии Уханя и лабораторию Центра контроля за болезнями, чтобы проверить все гипотезы о происхождении вируса.

Подтверждение происхождения коронавируса, вероятно, займет годы. Ведь определение источника вспышки, особенно животного происхождения, обычно требует исчерпывающих исследований, в частности: забор проб животных, генетические анализы и эпидемиологические исследования.