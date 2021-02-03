Эксперты ВОЗ посетили лабораторию в Ухане
Некоторые представители властей США заявляли, что источником коронавируса могла стать лаборатория в Ухане. Поэтому в рамках расследования эксперты ВОЗ посетили ее.
Источник: AFP
Утром 3 февраля инспекторы ВОЗ посетили вирусологическую лабораторию в китайском городе Ухань. Которая, согласно противоречивой теории, могла стать источником коронавируса. Безусловно, это будет одна из самых наблюдаемых остановок команды исследователей.
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Член ВОЗ Питер Дашак сказал журналистам, что команда "с нетерпением ждет очень продуктивного дня и того, чтобы задать все нужные вопросы".
Эксперты ВОЗ провели в институте почти 4 часа. Позже Дашак написал в твиттере, что это была "чрезвычайно важная и откровенная дискуссия".
По данным государственной организации Global Times, команда также посетила лабораторию P4 – первую в Азии лабораторию максимальной защиты, оборудованную для обработки патогенных микроорганизмов класса 4 (P4), таких как Эбола.
Как возник коронавирус: что известно
- Большинство ученых считают, что SARS-CoV-2, впервые вспыхнул в Ухане, происходит от летучих мышей и мог передаться людям через другого млекопитающего.
- В начале пандемии среди людей ходили предположения, что вирус мог случайно проникнуть из лаборатории биобезопасности, хотя для подтверждения этой теории вообще не было никаких доказательств.
- Тогдашний президент США Дональд Трамп и его сторонники воспользовались этими слухами и подкрепили их теориями заговора о том, что Китай сознательно распространил вирус.
- В воскресенье команда ВОЗ отправилась на рынок, который был связан с первыми сообщениями о вспышке инфекции. Впоследствии эксперты посетили больницу, в которой лечились первые пациенты с коронавирусом. Расследование продолжается.
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