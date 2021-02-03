Некоторые представители властей США заявляли, что источником коронавируса могла стать лаборатория в Ухане. Поэтому в рамках расследования эксперты ВОЗ посетили ее.

Источник: AFP

Утром 3 февраля инспекторы ВОЗ посетили вирусологическую лабораторию в китайском городе Ухань. Которая, согласно противоречивой теории, могла стать источником коронавируса. Безусловно, это будет одна из самых наблюдаемых остановок команды исследователей.

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Член ВОЗ Питер Дашак сказал журналистам, что команда "с нетерпением ждет очень продуктивного дня и того, чтобы задать все нужные вопросы".

Эксперты ВОЗ провели в институте почти 4 часа. Позже Дашак написал в твиттере, что это была "чрезвычайно важная и откровенная дискуссия".

По данным государственной организации Global Times, команда также посетила лабораторию P4 – первую в Азии лабораторию максимальной защиты, оборудованную для обработки патогенных микроорганизмов класса 4 (P4), таких как Эбола.

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