Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января приедет в Китай искать источник коронавирусной инфекции.

В Китай 14 января прибудет делегация экспертов ВОЗ для выяснения происхождения COVID-19, говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований,

- говорится в заявлении.

В ВОЗ рассказали, что в состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Что исследуют ученые

Исследователи планируют выяснить, циркулировал ли вирус раньше, чем об этом стало известно. Для этого они планируют изучить медицинские образцы, собранные до пандемии.

Ученые проведут и расследование рынка в Ухане, откуда вирус передался от животного к человеку и были зафиксированы первые вспышки инфицирования.

Также эксперты ВОЗ будут собирать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса. Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в декабре 2019 года.



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