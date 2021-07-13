Эксперты заявили о новом побочном эффекте вакцины от Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о новом побочном эффекте вакцины от Johnson & Johnson. Говорится о повышенном риске развития редкого неврологического расстройства – синдрома Гийена-Барре.

FDA объявило 12 июля новое предупреждение о вакцине от коронавируса производства Johnson & Johnson.

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Обнаружили новый побочный эффект вакцины от J&J

С вакциной связан серьезный, хотя и редкий побочный эффект, известный как синдромом Гийена-Барре, когда иммунная система атакует нервы,

– говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в США людям уже ввели 12,8 миллиона доз вакцины Johnson & Johnson. Такой синдром обнаружили примерно в 100 случаях, один из них стал смертельным. Кроме того, у 95% пациентов были серьезные признаки заболевания, они нуждались в госпитализации.

В основном неврологическое расстройство фиксировали у мужчин в возрасте от 50 лет. Они сообщали о симптомах примерно через 2 недели после вакцинации.

Что такое Синдром Гийена-Барре Это – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего он встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство полностью выздоравливает даже в самых тяжелых случаях синдрома.

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