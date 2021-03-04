Экспресс-тесты дают каждый четвертый ложный результат
Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) стало золотым стандартом выявления коронавируса. Однако это дорогостоящий инструмент, требующий немало времени для обработки результатов. Австралийские ученые исследовали потенциал экспресс-тестов на антиген к SARS-Cov-2 как альтернативу ПЦР и сделали неутешительные выводы.
Источник:The Lancet
Как действуют экспресс-тесты
Тесты для определения антигена коронавируса распознают его определенные поверхностные белки. Они предназначены для диагностики активной инфекции SARS-CoV-2, для проведения берется мазок из горла или носа, как и при ПЦР-тестировании.
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Основные преимущества тестов на антиген коронавируса над ПЦР-тестом – скорость получения результата (от 5 до 15 минут), относительная дешевизна и простота. Для их проведения не требуется лабораторное оборудование, поэтому их можно использовать непосредственно у постели больного.
Как происходило исследование
Авторы исследования решили проверить, насколько тесты на антиген могут быть полезными для быстрого выявления инфицированных, например, при сортировке пациентов в больницах.
Ученые использовали тест PanBio COVID-19 Ag компании Abbot, одного из крупнейших мировых фармпроизводителей. В исследовании участвовали более 2,4 тысячи пациентов трех больниц Мельбурна, у 22 человек ПЦР выявил коронавирус.
Недостаточно точные тесты
После тестирования оказалось, что экспресс-тесты на антиген дали 7 ложно отрицательных и один ложноположительный результат. Однако при повторном тестировании через семь дней после появления симптомов чувствительность была стопроцентной и все результаты были корректными.
Очевидно, на точность результата влияет вирусная нагрузка, и если она слишком низкая, тест может не поймать антиген вируса.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала
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