Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) стало золотым стандартом выявления коронавируса. Однако это дорогостоящий инструмент, требующий немало времени для обработки результатов. Австралийские ученые исследовали потенциал экспресс-тестов на антиген к SARS-Cov-2 как альтернативу ПЦР и сделали неутешительные выводы.

Как действуют экспресс-тесты

Тесты для определения антигена коронавируса распознают его определенные поверхностные белки. Они предназначены для диагностики активной инфекции SARS-CoV-2, для проведения берется мазок из горла или носа, как и при ПЦР-тестировании.

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Основные преимущества тестов на антиген коронавируса над ПЦР-тестом – скорость получения результата (от 5 до 15 минут), относительная дешевизна и простота. Для их проведения не требуется лабораторное оборудование, поэтому их можно использовать непосредственно у постели больного.

Как происходило исследование

Авторы исследования решили проверить, насколько тесты на антиген могут быть полезными для быстрого выявления инфицированных, например, при сортировке пациентов в больницах.

Ученые использовали тест PanBio COVID-19 Ag компании Abbot, одного из крупнейших мировых фармпроизводителей. В исследовании участвовали более 2,4 тысячи пациентов трех больниц Мельбурна, у 22 человек ПЦР выявил коронавирус.

Недостаточно точные тесты

После тестирования оказалось, что экспресс-тесты на антиген дали 7 ложно отрицательных и один ложноположительный результат. Однако при повторном тестировании через семь дней после появления симптомов чувствительность была стопроцентной и все результаты были корректными.

Очевидно, на точность результата влияет вирусная нагрузка, и если она слишком низкая, тест может не поймать антиген вируса.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала