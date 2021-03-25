Неожиданно, но шампиньоны оказались эффективным средством подавления роста опухоли предстательной железы. Предыдущие исследования экстракта шампиньонов показали, что вещество стимулировало и другие проявления противораковой активности у мышей.

Ученые онкологического центра City of Hope в Калифорнии провели исследование свойств шампиньонов. В первой фазе клинических испытаний они давали порошок этих грибов пациентам с рецидивирующим раком простаты, и он снижал уровень простатического специфического антигена (ПСА) в крови.

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Хотя высокий уровень ПСА может служить маркером рака простаты, он также может быть результатом инфекции или доброкачественной опухоли, не требующей лечения. В итоге пациентов часто направляют на ненужную биопсию.

Тем не менее, ученые решили продолжить исследования шампиньонов и провести новые эксперименты. Они начали с лабораторного изучения влияния экстракта грибов на клетки рака простаты.

Результаты эксперимента

Препарат подавлял активность андрогенных рецепторов, от которых зависит рост опухолевых клеток.

Затем исследователи проверили действие экстракта шампиньонов на мышах с раком простаты. За 6 дней терапии экстракт значительно подавил рост опухоли, а также снизил уровень ПСА.

Мы обнаружили, что садовые шампиньоны содержат химические вещества, блокирующие активность андрогенного рецептора у подопытных мышей, что означает, что этот гриб способен снижать уровень ПСА,

– сказал Ван Сяоцян, один из руководителей научного проекта.

Ученые считают, что нужны дополнительные исследования, но, вероятно, шампиньоны могут быть эффективны в предотвращении и лечении рака предстательной железы.