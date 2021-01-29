Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения. Документ касается вакцин и других препаратов для лечения коронавируса.

Источник: Офис Президента Украины

Рада проголосовала за вышеупомянутый закон 29 января. Полное название – "О внесении изменений в закон "О лекарственных средствах "относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения". На сайте парламента он был зарегистрирован под № 1159-ІХ.

Актуально В Украине одобрили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год: когда начнется

Что предусматривает документ

Возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавируса.

Но произойдет это в случае соответствующего решения со стороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Цель ускоренной государственной регистрации – экстренное медицинское применение с учетом определенных обязательств.

Решение об ускоренной государственной регистрации принимают, в частности:

при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний / исследований;

если разрешение на экстренное применение предоставил компетентный орган США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или с разрешения ЕС или ВОЗ;

если лекарственное средство не разработали в государстве-агрессоре (предусмотрено отдельно);

когда известна и потенциальная польза лекарственных средств преобладает возможные риски.

Добавим, что регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедшие процедуру государственной регистрации, выдают сроком на 1 год с возможностью продления еще на год.

Кстати Рада во втором чтении поддержала использование иностранных вакцин против COVID-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине: главное

В Украине будет 5 этапов вакцинации против коронавируса, согласно которым бесплатный доступ к вакцине будет иметь каждый житель страны.

Первый этап вакцинации в стране должен начаться в феврале 2021 года . Препаратами, которые страна получит в рамках программы COVAX для вакцинации групп риска.

. Препаратами, которые страна получит в рамках программы COVAX для вакцинации групп риска. Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer . Кроме того, есть вероятность привлечения других производителей.

и еще 210 тысяч от . Кроме того, есть вероятность привлечения других производителей. По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство заказало 5 миллионов доз препарата. Но сделка может оборваться, если эффективность вакцины составит менее 70%.



План вакцинации украинцев от COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала