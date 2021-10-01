Симптомы экземы

Основные симптомы экземы на руках – это покраснения, сухость и шелушение кожи, зуд; экзема может быть с крошечными пузырьками и глубокими болезненными трещинами. Она часто встречается у людей, которые контактируют с химическими веществами и раздражителями. Экзема рук не заразна.

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Причины экземы

Эффективное лечение начинается с поиска причины. Экзему рук может вызвать все, что раздражает кожу, – даже вода. Поэтому от нее часто страдают люди, у которых в течение дня руки часто бывают мокрыми, например, медсестры, парикмахеры и сантехники. Работа с химическими веществами – растворителями, моющими средствами или цементом.

Как контролировать экзему рук на работе

избегать аллергенов или раздражающих веществ, спирта и растворителей, которые содержатся в промышленных очищающих средствах для рук или безводных антибактериальных средствах;

носить резиновые перчатки и использовать хлопчатобумажные подкладки для них. Если подкладка не одноразовая, ее нужно регулярно стирать;

всегда носить с собой очищающее средство для рук, увлажняющий крем и лекарство против экземы;

следить, чтобы одежда, защитное оборудование, инструменты и рабочие поверхности были чистыми и на них не было раздражающих веществ;

если на коже есть раны – обработать их и перевязать, чтобы избежать раздражения от аллергенов или химических веществ.

Для лечения дерматологи рекомендуют ежедневно наносить на кожу эмоленты – жиры и жироподобные вещества, которые увлажняют и смягчают кожу путем образования пленки. Эта пленка препятствует чрезмерному испарению влаги с кожи.

Что делать дома, чтобы побороть экзему