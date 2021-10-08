В электронных сигаретах обнаружили тысячи неизвестных соединений. О некоторых из них производители даже не упоминали.

Потребителям необходимо знать, что они вдыхают сложную смесь химических веществ. Но в большинстве случаев даже научное сообщество не знает, что люди вдыхают на самом деле.

К теме В электронных сигаретах нашли неизвестные соединения, о которых не упоминали производители

Многие люди убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные сигареты. Но ученые до конца не знали, сколько вредных веществ содержат вейпы. Сотрудники Школы общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса (Балтимор, США) нашли в вейпах около двух тысяч химических веществ, среди которых есть потенциально вредные.

Как проводилось исследование

Исследователи изучили продукцию 4 различных брендов, которые изготавливают электронные сигареты (в том числе одноразовые).

Аэрозоли собирали с помощью устройства для конденсации и анализировали в растворе вместе с жидкостями для вейпов методом жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией.

Результаты анализа

Большинство из ннескольких тысяч обнаруженных химических веществ не удалось идентифицировать, но шесть вызвали беспокойство.

Ученые обнаружили конденсированные углеводообразные соединения, обычно связанные с традиционными продуктами горения, например, обычными сигаретами.

В некоторых электронных сигаретах содержался кофеин, хотя в описании продукции он не упоминался. Согласно информации американского Агентства по охране окружающей среды, химические вещества, обнаруженные учеными, включают изофорон – ненасыщенный циклический кетон, который может негативно влиять на здоровье, вызывая спектр расстройств: от раздражения носа и горла до усталости и депрессии.

Кроме этого, в изделиях нашли синтетический ванилин, который вызывает раздражение и аллергические реакции.

Предыдущие исследования, в которых сравнивались электронные сигареты с обычными, показали, что в первых гораздо меньше загрязняющих веществ. Но проблема в том, что аэрозоли для электронных сигарет содержат другие неизвестные химические вещества, способные нести риски для здоровья,

– заявил ведущий автор работы Карстен Прассе.

На это исследование уже обратили внимание представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).