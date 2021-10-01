Украина полностью перешла на электронные больничные: как их оформить и использовать

1 октября 2021 , 16:36
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Источник:

Минздрав

В Украине с 1 октября полноценно заработали электронные больничные. Теперь все учреждения здравоохранения будут выдавать е-больничные. Как это будет работать на практике, как оформить электронные больничные и получить выплаты – рассказываем далее.

Как будут работать электронные больничные

Ранее в Минздраве рассказали, что к единой медицинской информационной системы с июня этого года удалось подключить почти все украинские больницы, а это около 3 тысяч. В целом сформировано почти миллион е-больничных.

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Электронный больничный – что это?

Электронный больничный – подтверждает временную нетрудоспособность работника, и на основании которого могут начислять страховые выплаты. Он зарегистрирован в указанном Минздравом порядке и имеет индивидуальный номер в специальном реестре.

Согласно сообщению Минздрава, е-больничные будут разделяться на две части:

  • Медицинское заключение – это документ после обследования врача, у которого есть общий диагноз.
  • Электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.

Как получить больничный

  • Чтобы получить е-больничный, необходимо прийти на прием к врачу, который создаст электронное заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверит его КЭПом.
  • Пациента об этом оповестит система E-health, откуда через несколько секунд больничный попадет в реестр Пенсионного фонда.
Внимание! О больничном надо уведомить работодателя. Закрываются е-больничные тоже в электронном режиме.
  • Там сформируется электронный листок нетрудоспособности – именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент получит сообщение на телефон.
  • При этом ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. В базу попадает лишь информация, необходимая для получения выплат от Фонда социального страхования.
  • Документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Можно ли будет подделать е-больничный?

Информацию, которая содержится в медицинском заключении, подписывает врач лично электронной подписью. Это значит, что медработник несет полную ответственность за данные, которые он туда вносит.

Попытка их подделать – например, выдать больничный человеку, который не болел, – может привести к лишению врача и даже учреждения медицинской лицензии. В правительстве заверили, что за этим будут следить рабочие Фонда социального страхования.

Выдать электронный больничный задним числом можно будет только в трех случаях:

  • пациент находился за границей;
  • человек был в процессе переезда из одного региона в другой;
  • в случае технической неисправности электронной системы здравоохранения.
Внимание! Если пациент выздоровеет в установленный врачом срок, то электронный больничный закроется автоматически. То есть не нужно приходить на повторный прием, чтобы только закрыть больничный. Однако, снова идти к врачу придется для его продления.

Как будут оплачивать электронные больничные

Электронный больничный является основанием для освобождения от выполнения работы и оплаты первых 5 дней временной нетрудоспособности.

Открытие е-больничного предусматривает материальное обеспечение и предоставление социальных услуг в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

После создания медицинского заключения работник должен сообщить об этом работодателю любым удобным способом. Просмотреть свой е-больничный можно в личном кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда Украины.

Работодатель видит больничные своих сотрудников в собственном кабинете страхователя.

Какие данные будут доступны работодателю:

  • регистрационный номер листка нетрудоспособности,
  • ФИО застрахованного лица,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
  • период временной нетрудоспособности,
  • а также ее причину (не диагноз).

Основания для оформления электронных больничных:

  • временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве;
  • беременность и роды;
  • необходимость ухода за больным ребенком;
  • необходимость ухода за больным членом семьи;
  • необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за ребенком;
  • карантин, установленный в соответствии с законодательством;
  • протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
  • пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения;
  • временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу;
  • пребывание в самоизоляции, обсервации, во время действия карантина;
  • временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания;
  • временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.

После завершения периода временной нетрудоспособности е-больничный работника изменит свой статус на "Готов к оплате". С этого дня работодатель должен в течение 10 рабочих дней назначить материальное обеспечение, а после даты назначения не позже чем через 5 рабочих дней сформировать и передать в Фонд социального страхования заявление-расчет.

Важно! Решение о выплате или отказе, по-прежнему будет принимать специальная комиссия.

Размер выплат по электронным больничным останется таким же:

  • от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от стажа,
  • размер выплат по беременности и родам – 100% среднего дохода.

Оплата е-больничных в случае продолжительной болезни

В случае длительного течения заболевания Фонд социального страхования оплатит каждый промежуточный электронный больничный.

Один страховой случай может оформляться несколькими электронными больничными, которые будут создавать как продолжение первичного – каждый из них подлежит оплате после своей выдачи.

К слову, бумажный больничный мог быть продлен врачом самостоятельно до 15 календарных дней, однако электронный – до 30 календарных дней. Дальнейшее подтверждение временной нетрудоспособности требует осмотра врачебно-консультативной комиссией.

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Автор: Анастасія Лукашевська