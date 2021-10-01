Украина полностью перешла на электронные больничные: как их оформить и использовать

В Украине с 1 октября полноценно заработали электронные больничные. Теперь все учреждения здравоохранения будут выдавать е-больничные. Как это будет работать на практике, как оформить электронные больничные и получить выплаты – рассказываем далее.

Как будут работать электронные больничные

Ранее в Минздраве рассказали, что к единой медицинской информационной системы с июня этого года удалось подключить почти все украинские больницы, а это около 3 тысяч. В целом сформировано почти миллион е-больничных.

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Электронный больничный – что это? Электронный больничный – подтверждает временную нетрудоспособность работника, и на основании которого могут начислять страховые выплаты. Он зарегистрирован в указанном Минздравом порядке и имеет индивидуальный номер в специальном реестре.

Согласно сообщению Минздрава, е-больничные будут разделяться на две части:

Медицинское заключение – это документ после обследования врача, у которого есть общий диагноз.

это документ после обследования врача, у которого есть общий диагноз. Электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.

Как получить больничный

Чтобы получить е-больничный, необходимо прийти на прием к врачу, который создаст электронное заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверит его КЭПом.

Пациента об этом оповестит система E-health, откуда через несколько секунд больничный попадет в реестр Пенсионного фонда.

Там сформируется электронный листок нетрудоспособности – именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент получит сообщение на телефон.

При этом ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. В базу попадает лишь информация, необходимая для получения выплат от Фонда социального страхования.

Документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

Можно ли будет подделать е-больничный?

О больничном надо уведомить работодателя. Закрываются е-больничные тоже в электронном режиме.

Информацию, которая содержится в медицинском заключении, подписывает врач лично электронной подписью. Это значит, что медработник несет полную ответственность за данные, которые он туда вносит.

Попытка их подделать – например, выдать больничный человеку, который не болел, – может привести к лишению врача и даже учреждения медицинской лицензии. В правительстве заверили, что за этим будут следить рабочие Фонда социального страхования.

Выдать электронный больничный задним числом можно будет только в трех случаях:

пациент находился за границей;

человек был в процессе переезда из одного региона в другой;

в случае технической неисправности электронной системы здравоохранения.

Как будут оплачивать электронные больничные

Если пациент выздоровеет в установленный врачом срок, то электронный больничный закроется автоматически. То есть не нужно приходить на повторный прием, чтобы только закрыть больничный. Однако, снова идти к врачу придется для его продления.

Электронный больничный является основанием для освобождения от выполнения работы и оплаты первых 5 дней временной нетрудоспособности.

Открытие е-больничного предусматривает материальное обеспечение и предоставление социальных услуг в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

После создания медицинского заключения работник должен сообщить об этом работодателю любым удобным способом. Просмотреть свой е-больничный можно в личном кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда Украины.

Работодатель видит больничные своих сотрудников в собственном кабинете страхователя.

Какие данные будут доступны работодателю:

регистрационный номер листка нетрудоспособности,

ФИО застрахованного лица,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

период временной нетрудоспособности,

а также ее причину (не диагноз).

Основания для оформления электронных больничных:

временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве;

беременность и роды;

необходимость ухода за больным ребенком;

необходимость ухода за больным членом семьи;

необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за ребенком;

карантин, установленный в соответствии с законодательством;

протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения;

временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, ниже оплачиваемую работу;

пребывание в самоизоляции, обсервации, во время действия карантина;

временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания;

временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.

После завершения периода временной нетрудоспособности е-больничный работника изменит свой статус на "Готов к оплате". С этого дня работодатель должен в течение 10 рабочих дней назначить материальное обеспечение, а после даты назначения не позже чем через 5 рабочих дней сформировать и передать в Фонд социального страхования заявление-расчет.

Важно! Решение о выплате или отказе, по-прежнему будет принимать специальная комиссия.

Размер выплат по электронным больничным останется таким же:

от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от стажа,

размер выплат по беременности и родам – 100% среднего дохода.

Оплата е-больничных в случае продолжительной болезни

В случае длительного течения заболевания Фонд социального страхования оплатит каждый промежуточный электронный больничный.

Один страховой случай может оформляться несколькими электронными больничными, которые будут создавать как продолжение первичного – каждый из них подлежит оплате после своей выдачи.

К слову, бумажный больничный мог быть продлен врачом самостоятельно до 15 календарных дней, однако электронный – до 30 календарных дней. Дальнейшее подтверждение временной нетрудоспособности требует осмотра врачебно-консультативной комиссией.

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